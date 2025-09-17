В Югре появится первое малотоннажное производство СПГ и сеть газозаправочных станций

В Нефтеюганском районе планируется реализация первого в Югре проекта по малотоннажному производству сжиженного природного газа (СПГ) и строительству сети заправочных станций газомоторным топливом.

Как сообщили в правительстве округа, в посёлке Салым в 2026 году компания «Евразия СПГ» приступит к проектированию и строительству комплекса по сжижению природного газа. В течение двух лет предприятие намерено запустить производство мощностью до 4 тысяч тонн СПГ в год.

Общий объём инвестиций в проект превысит 150 миллионов рублей. На производстве будет применена новая технология эффективного сжижения газа на базе трёхкаскадной фреоновой холодильной машины.

Одновременно компания планирует начать строительство сети газозаправочных станций, что позволит обеспечить транспорт региона современным и экологичным газомоторным топливом.

Перспективы сотрудничества и меры поддержки проекта были обсуждены на полях промышленно-энергетического форума TNF. Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов и руководитель компании Александр Садомов договорились о взаимодействии в реализации инициативы.