Большинство туристов из ХМАО мечтают увидеть Великую Китайскую стену

Почти 70% югорчан выразили желание отправиться в путешествие в Китай. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob. Повод более чем актуальный − между Россией и Китаем начал действовать безвизовый режим.

«Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (69 и 66% соответственно). Молодежи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (71%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 52% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, − 70%», − говорится в сообщении.

В среднем жители округа рассчитывают потратить на недельную поездку около 115 тысяч рублей. Молодые − щедрее: готовы выложить 122 тысячи, мужчины − чуть больше, чем женщины (116 и 113 тысяч соответственно). Самый высокий бюджет у тех, кто зарабатывает больше − до 124 тысяч рублей на человека.

Самое популярное место среди югорчан − Великая Китайская стена. Ее хотят увидеть 29% опрошенных. Следом идут Пекин (13%), Шанхай (10%), а также Запретный город, Гуанчжоу и монастырь Шаолинь. Женщин больше привлекает архитектурная классика, мужчины тяготеют к большим городам.

89% респондентов, побывавших в КНР, остались довольны поездкой. Чаще всего в отзывах упоминаются гостеприимство местных жителей, необычная архитектура, природа, пляжи и еда.