Семьи Югры могут забрать остаток маткапитала наличными

С начала 2025 года 390 семей Югры получили остатки материнского капитала в виде единовременной выплаты. Такая возможность появилась с сентября 2024 года: если после использования основной части средств на сертификате оставалось 10 тысяч рублей или меньше, деньги можно было получить наличными, рассказали в региональном Отделении СФР.

Размер выплаты зависит от фактического остатка. Например, если на счете осталось восемь тысяч рублей, именно эта сумма будет перечислена.

«В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть в распоряжении регионального Отделения СФР. Специалисты рассматривают заявку в течение 5 рабочих дней и перечисляют средства за 5 рабочих дней. Потратить их можно на любые цели», – пояснила управляющий Отделением Социального фонда по Югре Ольга Галюк.

Узнать остаток капитала семьи могут в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе СФР.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).