​На автодороге ХМАО водитель ВАЗа слетел в кювет и перевернулся из-за неудачного разворота

Накануне, 16 сентября, на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск» пострадал неопытный водитель ВАЗа из-за неудачного маневра другого авто. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, 18-летний парень съехал в кювет и опрокинулся.

«Около 17:06 на 745 км автодороги «Тюмень- Ханты-Мансийск», 26-летний водитель транспортного средства «УАЗ пикап», по предварительным данным, при начале движения от обочины для разворота, создал помеху движущемуся сзади в попутном направлении транспортному средству «ВАЗ», который допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», − говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное на окружных дорогах за прошедшие сутки.