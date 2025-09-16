На счета вице-губернатора Свердловской области и бывшего югорского политика Олега Чемезова наложен арест

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сообщил о наложении ареста на свои банковские счета и счета супруги. Это произошло в рамках разбирательства по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, включая компании ООО «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и ООО «Курганская ТЭЦ».

«Я узнал об этом иске, когда у меня счета в банке арестовали, и я не смог детям питание купить. Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано», – рассказал Чемезов журналистам.

По его словам, действия правоохранительных органов при описании имущества были «предельно корректными», однако сам иск он назвал вызывающим удивление. «Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. Но тарифы определяет РЭК своим комиссионным решением. Мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались или ФАС», – подчеркнул чиновник.

Чемезов также отметил, что с вступлением в должность нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера региональное правительство должно уйти в отставку. «Что касается состава правительства, я думаю, что это компетенция Дениса Владимировича. Он примет какие-то решения. Я не открыт для предложений, у меня есть работа», – добавил он.

Олег Чемезов в 1993–1998 годах занимал должность генерального директора окружного фонда обязательного медицинского страхования в Югре. В этот же период он окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент», и вскоре попал в окружное руководство. С 1998 по 1999 год работал первым заместителем главы администрации Югры по вопросам экономики и финансов, а с 1999 по 2004 год занимал пост первого заместителя председателя правительства автономного округа.

В 2004 году по приглашению губернатора Тюменской области Сергея Собянина перешёл на должность первого заместителя главы региона. В дальнейшем был депутатом Тюменской областной думы, занимался бизнесом. С 2019 года работает заместителем губернатора Свердловской области.