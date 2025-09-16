В Югре подготовлен законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса

На еженедельном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое провел губернатор Руслан Кухарук, одобрен проект документа, направленного на развитие ответственного ведения бизнеса в регионе.

По словам исполняющего обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимира Утбанова, законопроект закрепляет основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности, а также определяет полномочия органов государственной власти в этой сфере.

«Проект закона подготовлен в целях развития и популяризации в регионе ответственного ведения бизнеса, деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая отвечает национальным целям Российской Федерации и способствует устойчивому социально-экономическому развитию автономного округа», – отметил Владимир Утбанов.

Регулирование позволит повысить эффективность экономической политики, объективно оценивать вклад компаний в достижение национальных целей и стимулировать предпринимателей к социально ориентированной деятельности. Это, в свою очередь, положительно скажется на качестве жизни югорчан.

Подобные законы уже действуют в 16 субъектах Российской Федерации. Как подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск, принятие документа станет важным шагом для вовлечения бизнеса в реализацию национальных целей развития и официального признания вклада компаний, работающих по принципам социальной ответственности.

«Важно, что законопроект направлен на признание вклада любого представителя бизнеса, стремящегося, извлекая прибыль, улучшать качество жизни своих сотрудников и жителей автономного округа. Действующие сегодня меры поддержки, к сожалению, могут несправедливо не учитывать столь важные аспекты ведения ответственного бизнеса. Далее нам совместно с предпринимательским сообществом предстоит большая работа по общественному обсуждению подзаконных актов, предусматривающих механизмы поощрения ответственного бизнеса», – заявила Ирина Каск.

Она также добавила, что ключевая задача — обеспечить справедливые условия для бизнеса в балансе интересов государства и ответственных предпринимателей, готовых вкладываться в развитие общества.