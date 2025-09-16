Роспотребнадзор зафиксировал рост ОРВИ в Югре

С 8 по 14 сентября 2025 года в Югре зарегистрировано 90 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения − это на 99,1% больше, чем неделей ранее. О всплеске заболеваемости сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаев гриппа на территории округа нет. Однако зарегистрировано 11 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Все они протекали в форме ОРВИ.

Также выросла заболеваемость внебольничными пневмониями − 11 случаев на 100 тысяч, что на 14,5% выше уровня предыдущей недели. Почти половина заболевших (41,6%) − дети.

Мониторинг респираторных вирусов показал, что на 37-й неделе исследования дали положительный результат в 2,6% случаев. В структуре выявленных вирусов лидирует коронавирус SARS-CoV-2 − 58,4%. Также выявлены риновирус (15,6%), парагрипп (3,5%), аденовирус (2%) и РС-вирус (5,3%).

Рост ОРВИ наблюдается не только в Югре, но и по всей стране. За неделю в России зарегистрировано более 696 тысяч случаев − на 63,8% больше, чем ранее. Особенно быстрый рост фиксируется среди школьников − он удвоился по сравнению с предыдущей неделей. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с окончанием отпусков и возвращением детей в школы и детские сады.