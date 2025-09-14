Попытка дать взятку в Нягани обернулась сроком для 38-летнего мигранта

В Нягани суд признал 38-летнего иностранца виновным в попытке дачи взятки сотруднику ГИБДД. Мужчина хотел «решить вопрос на месте» и спасти своего знакомого от административного наказания за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе судов ХМАО.

Инцидент произошел после того, как автомобиль, в котором находился подсудимый, был остановлен сотрудниками ДПС из-за нарушения правил расположения на проезжей части. За рулем находился его товарищ.

Чтобы избежать оформления протокола, иностранец предложил инспектору деньги и «незаконные имущественные услуги». Несмотря на предупреждения со стороны полицейского о противоправности действий, мужчина продолжил настаивать.

В итоге против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил нарушителя к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.