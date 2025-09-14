В Югре открылись 104 избирательных участка в Единый день голосования

Сегодня, 14 сентября, в ХМАО начался Единый день голосования. С 8 утра в регионе открылись 104 избирательных участка, сообщили в окружном Избиркоме.

Муниципальные выборы проходят в Сургутском и Белоярском районах, а также в городах Покачи, Радужный, Мегион и Советский.

«Голосование на избирательных участках продлится до 20 часов вечера по местному времени, в это же время члены участковых комиссий будут выезжать по заявлениям граждан для проведения процедуры голосования на дому», – рассказали в Избиркоме.

В Сургутском районе сегодня выбирают глав двух поселений – Сытомино и Барсово. В избирательной гонке участвуют девять человек: четыре кандидата в Сытомино и пять в Барсово.

С 3 по 13 сентября проходило досрочное голосование – в нем приняли участие почти 12 тысяч жителей Югры, в основном из труднодоступных территорий. Бюллетени досрочного этапа хранились в специальных сейфах под охраной и были опущены в урны перед открытием участков.