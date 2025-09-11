Филиалы Центра адаптивного спорта Югры проведут дни открытых дверей

В Югре стартует серия дней открытых дверей Центра адаптивного спорта. Мероприятия пройдут в разных городах и посёлках округа, чтобы как можно больше жителей смогли познакомиться с инклюзивными видами спорта, уникальным оборудованием и возможностями для занятий физической культурой и спортом.

Расписание мероприятий:

11 сентября, 11:00 — спортивный комплекс «Модуль» в Нижневартовске (ул. Мусы Джалиля, 1);

12 сентября, 16:30 — специализированный спорткомплекс для людей с инвалидностью в Нягани (ул. Пионерская, 40а);

17 сентября, 14:00 — культурно-спортивный комплекс в Югорске (ул. Мира, 52);

18 сентября, 10:00 — спортивно-оздоровительный центр в Ханты-Мансийске (ул. Дзержинского, 17);

20 сентября, 14:00 — спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями в Пионерском Советского района (ул. Заводская, 13а);

24 сентября, 12:00 — спортивный центр в Сургуте (Нефтеюганское шоссе, 20/1).

Цель акции — вовлечь жителей округа в занятия адаптивной физкультурой, познакомить с тренерами и инструкторами, а также вдохновить ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, вернуться к активной жизни через спорт.

В программе — мастер-классы по лёгкой атлетике, пауэрлифтингу, бочча, толканию ядра и метанию копья, открытые занятия по суставной гимнастике для всех возрастов, соревнования по настольным спортивным играм и футболу, утренняя зарядка на свежем воздухе.

Центр адаптивного спорта Югры сегодня развивает четыре направления: спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. В нём проходят подготовку 307 человек по 23 дисциплинам, из них 148 входят в сборные России, а ещё 444 спортсмена — в сборную Югры. В 2024 году югорчане завоевали 557 медалей на всероссийских и международных соревнованиях.

Дни открытых дверей станут не только возможностью попробовать себя в новых видах активности, но и шагом к развитию инклюзивного спорта и созданию равных условий для всех жителей Югры.