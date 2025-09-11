Губернатор Югры направил поздравление Макеевке по случаю Дня города

Жители Макеевки отметили 335-летие города. С юбилеем макеевчан поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук, подчеркнув значение этого исторического рубежа и роль города в развитии Донбасса.

«Трехвековая история – это огромный путь от казачьей слободы до одного из промышленных центров Донбасса. Макеевка по праву гордится своими учеными, металлургами и шахтерами, чей труд стал символом настоящего мастерства и упорства. Здесь воспитали стойких и мужественных героев, отвага которых запечатлена в истории Великой Отечественной войны. Эти качества видны и в современном поколении макеевчан», – отметил губернатор.

Он выразил благодарность жителям города за поддержку и тёплый приём, который оказывают медикам, добровольцам, строителям и другим специалистам из Югры. По словам Руслана Кухарука, за три года шефства округа над Макеевкой сложились настоящие партнёрские отношения. Вместе удалось реализовать проекты по строительству социальных объектов и жилых домов, наладить обмен культурным опытом и подготовку к совместным праздникам.

«Дорогие жители Макеевки, желаю вам крепкого здоровья, процветания родного города и мирного неба. С праздником!» – сказал глава Югры.

Юбилей стал важным событием для жителей города, символизирующим преемственность поколений, сохранение традиций и движение вперёд к новым достижениям.