Югра показала рост в сфере интеллектуальной собственности

Югра в 2024 году показала уверенный рост в сфере интеллектуальной собственности. Такие данные опубликованы Федеральным институтом промышленной собственности в ежегодном аналитическом исследовании по Уральскому федеральному округу.

По итогам года югорчане подали значительно больше заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, товарных знаков и программ для ЭВМ, а также получили рекордное количество патентов и свидетельств.

Основные показатели 2024 года:

Изобретения : 74 заявки (+50% к 2023 г.), зарегистрировано 28 патентов.

: 74 заявки (+50% к 2023 г.), зарегистрировано 28 патентов. Полезные модели : 148 заявок (рост в 4,8 раза), 20 патентов.

: 148 заявок (рост в 4,8 раза), 20 патентов. Товарные знаки : 504 заявки (+23,2%), 229 свидетельств.

: 504 заявки (+23,2%), 229 свидетельств. Программы для компьютеров и баз данных: 117 заявок (+33%), 110 свидетельств.

Кроме того, организации Югры сообщили об использовании 115 изобретений и полезных моделей (+4,55% к 2023 г.), при этом лидером по внедрению стал сектор добычи сырой нефти и газа. В сфере энергетики и газоснабжения зарегистрировано 16 промышленных образцов (+33,33%).

Отмечается, что более половины всех заявок на изобретения в Югре подают коммерческие организации. Это говорит о высокой степени вовлечённости бизнеса в инновационные процессы и стремлении предприятий округа развивать научно-технологический потенциал.