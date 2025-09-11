Следователи Югры организовали проверку по факту гибели работника на месторождении

В Нефтеюганском районе ХМАО при выполнении работ на Усть-Балыкского месторождения погиб рабочий. Он упал с шестиметровой высоты, сообщили в СУ СКР по Югре.

«По предварительным данным, 3 сентября 2025 года при производстве работ на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения 31-летний бурильщик упал с 6-метровой высоты. На следующий день от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении», − передает ведомство.

Сейчас следователи проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Выясняется, как была организована охрана труда и были ли соблюдены все меры безопасности на объекте.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения проверки.