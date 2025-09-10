В Сургутском районе завершают ремонт важнейшего участка трассы «Сургут − Нижневартовск»

В Сургутском районе Югры продолжается масштабный ремонт участка автодороги «Сургут – Нижневартовск» с 61-го по 69-й километр. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже выполнены более чем на 80%.

Как сообщили в Управлении автодорог Югры, строители завершили фрезерование старого покрытия на площади 78 тысяч квадратных метров, а также уложили новый верхний слой асфальта на основной полосе движения. Сейчас основные усилия сосредоточены на примыканиях к трассе и переходно-скоростных полосах, которые обеспечивают безопасный въезд и выезд с высокой скоростью.

В ближайшее время подрядчику предстоит:

укрепить обочины,

установить 127 дорожных знаков,

нанести почти 25 километров дорожной разметки термопластиком.

Готовность объекта на сегодня − 82%. Завершить ремонт планируют осенью 2025 года. Все работы идут строго по графику.

Трасса «Сургут − Нижневартовск» − ключевая транспортная артерия Югры. Она соединяет крупнейшие города региона: Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи. Как отмечают в Управлении, ремонт значительно повысит безопасность движения, сократит время в пути и уменьшит износ транспорта.