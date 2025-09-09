В ХМАО наибольший спрос приходится на водителей и разнорабочих

В Ханты-Мансийском автономном округе сохраняется высокий спрос на рабочих. Особенно востребованы водители, разнорабочие, машинисты, электромонтажники, слесари, сварщики, сантехники, автомеханики и автослесари, отмечают эксперты hh.ru.

«Так, в среднем ежемесячно российские компании размещают на hh.ru более 232 тыс. вакансий по рабочим профессиям, причем за последний месяц спрос на таких специалистов вырос в стране еще на 10%, а медианный доход достиг 80 тыс. рублей. В ХМАО 28% или каждое третье предложение о работе сейчас приходится именно на категорию рабочих специальностей», – говорится в сообщении.

При этом работодатели готовы хорошо платить: средняя предлагаемая зарплата для рабочих – 140,4 тысячи рублей в месяц. Это выше, чем медианная зарплата по региону – 89,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что рабочие профессии вышли в лидеры по зарплатам в Югре.