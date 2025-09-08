В Югре отпраздновали День нефтяной и газовой промышленности

В Ханты-Мансийске состоялись торжественные мероприятия окружного конкурса «Чёрное золото Югры», который уже четверть века остаётся главным профессиональным событием для нефтяников округа. Ключевым моментом церемонии стало вручение государственных наград Российской Федерации, ведомственных наград Минэнерго России, а также окружных званий и премий лучшим специалистам и предприятиям нефтегазовой отрасли.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в своём поздравлении отметил стратегическую роль Югры для страны:

«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра считается стратегической кладовой чёрного золота России. Здесь формируются востребованные временем и мировым опытом уникальные компетенции, развивается мощная производственная и научная база, внедряются инновационные технологии. В этом году ваш труд отмечен историческим событием — в Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти. Достигнутый результат — яркое свидетельство профессионализма, преданности и невероятной силы духа нескольких поколений нефтяников и газовиков».

Губернатор Югры Руслан Кухарук, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнул значение отрасли для региона и страны:

«Сегодня стратегия развития страны и новая энергетическая концепция, созданные вместе с экспертами, ветеранами и недропользователями, стали реальным документом. Мы отвечаем на вызовы времени, настраивая нормативную базу так, чтобы надёжно поддержать нефтяную отрасль — фундамент экономики Югры и всей России. Особенно приятно видеть здесь тех, кто несколько десятилетий назад строил эту отрасль, вкладывая в неё не только труд, но и любовь к земле, к своим городам, к стране».

По итогам конкурса названы победители в ключевых номинациях. В конкурсе «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере охраны окружающей среды» лучшими стали:

среди компаний с добычей более 15 млн тонн нефти в год — ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

среди компаний с добычей от 2,5 до 15 млн тонн нефти в год — ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

В ежегодном конкурсе «Чёрное золото Югры» награды получили десятки предприятий. Так, в номинации «За социально-экономическое партнёрство» среди компаний с объёмом добычи до 5 млн тонн победителем стало ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», а среди компаний с объёмом свыше 5 млн тонн — ООО «Газпромнефть-Хантос».

В номинации «Самое динамично развивающееся предприятие» победителями признаны Ханты-Мансийский филиал «РуссНефти» (до 5 млн тонн) и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (свыше 5 млн тонн).

За сотрудничество с коренными малочисленными народами Севера отмечено ПАО «Сургутнефтегаз», за эффективность работы с недрами — ООО «Газпромнефть-Хантос», а в категории «Лучший работодатель нефтегазового комплекса» победителем стало ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Главный трофей — Кубок «Компания года Югры» — по совокупности показателей вновь достался ПАО «Сургутнефтегаз», которое уже в 18-й раз подтвердило лидерство.

Особое внимание уделили людям, благодаря которым строится будущее региона. За значительный вклад в развитие отрасли звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса» получил Вадим Дейс, а звания «Почётный нефтяник» были присвоены Кларе Габдрафиковой и Сергею Наумову.

Руслан Кухарук отметил, что специалисты «Сургутнефтегаза» «не словом, а делом доказывают свой профессионализм и готовность трудиться ради будущего родного региона». Он поблагодарил коллектив компании и её генерального директора, Героя труда России Владимира Богданова, за многолетний вклад в развитие Югры.

Конкурс «Чёрное золото Югры» стал не только профессиональным соревнованием, но и площадкой для признания заслуг нескольких поколений нефтяников. Торжественная атмосфера церемонии подчеркнула значимость отрасли для региона, где труд нефтегазовиков по праву считается символом силы, преданности и созидания.

«Благодарю сотрудников и генерального директора за вклад в развитие автономного округа. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде и благополучия», — подчеркнул губернатор.