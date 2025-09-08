Югорчанам напомнили об условиях выхода на досрочную пенсию педагогов

В ХМАО 10 037 педагогов воспользовались правом на досрочную страховую пенсию по старости. Только в этом году ее оформили 17 преподавателей, сообщили в региональном Отделении СФР.

Право на досрочную пенсию имеют работники общеобразовательных учреждений с длительным педагогическим стажем. Для этого требуется не менее 25 лет работы в соответствующих должностях и организациях для детей, а также необходимое количество пенсионных коэффициентов ‒ в 2025 году их должно быть не менее 30.

«В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников», ‒ уточнила заместитель управляющего Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

На педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. В 2025 году пенсию досрочно получают те, кто выработал педагогический стаж еще в 2022 году. Для тех, кто достигает 25-летнего стажа в 2025 году, срок отсрочки составит пять лет ‒ пенсия будет назначена в 2030 году.

С 2024 года в перечень должностей, дающих право на досрочную пенсию, добавлены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Уточнить сведения о педагогическом стаже можно через портал Госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. По всем вопросам также можно обратиться в региональное Отделение СФР по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).