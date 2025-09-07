Сегодня жители Югры смогут увидеть полное лунное затмение

Сегодня, 7 сентября 2025 года, югорчане смогут наблюдать редкое астрономическое явление – полное лунное затмение. В этот вечер Луна войдет в тень Земли и окрасится в алый цвет – именно из-за этого эффектного оттенка подобные явления называют «кровавой Луной».

Как сообщили в Московском планетарии, затмение начнется в 18:28 по московскому времени и продлится до 23:55. Наиболее впечатляющей будет фаза полного затмения, которая наступит в 20:31 и завершится в 21:53. В течение этого времени Луна пробудет полностью в тени Земли. Зрелище будет доступно невооруженным глазом.

Астрономы отмечают, что затмение будет видно из всех регионов России, включая Югру, при условии ясного неба.