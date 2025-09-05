В Югре чаще всего на «серую» зарплату соглашаются мужчины и люди 35-45 лет

Каждый третий житель ХМАО согласен на неофициальное трудоустройство или зарплату «в конверте». Об этом сообщает сервис SuperJob.

«34% югорчан согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 43% отвергают подобные предложения. Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда выше (38%), чем среди женщин (30%)», − говорится в результатах опроса.

Наибольшую лояльность к неофициальной оплате труда выразили респонденты в возрасте 35-45 лет (36%). Среди молодежи до 35 лет готовы работать без оформления 33%, а среди граждан старше 45 лет – 32%. При этом каждый второй опрошенный старше 45 лет заявил, что принципиально против «серых» схем.

Готовность к неофициальным доходам также зависит от уровня зарплаты. Так, среди зарабатывающих менее 100 тысяч рублей в месяц 39% согласны получать деньги в конверте. Среди тех, чьи доходы выше 100 тысяч, «серую» зарплату готовы принять только 29%, а 46% – категорически против.

Влияет и уровень образования: респонденты с высшим образованием чаще настаивают на официальном оформлении – только 27% из них допускают работу без трудовой. Среди опрошенных с дипломом колледжа или техникума доля согласных на «серую» зарплату достигает 41%.