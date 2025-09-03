16+
В Югре отметили 80-летие со дня завершения Второй Мировой войны

В Югре почтили советских солдат, погибших на Дальневосточном фронте Второй Мировой

В Югре отметили 80-летие со дня завершения Второй Мировой войны
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске в 80-летнюю годовщину победы над Японией и окончания Второй мировой войны состоялась памятная акция. Губернатор Югры Руслан Кухарук возложил цветы, почтив память советских воинов, сражавшихся на Дальневосточном фронте.

Глава региона отметил, что эта дата имеет особое значение для всей страны: «Этот день – не просто дата в календаре. Это символ героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа. Вторая мировая война, ставшая тяжелейшим испытанием, оставила неизгладимый след в истории каждой семьи. Мы помним и чтим подвиг советских воинов, которые, сражаясь на Дальневосточном фронте, внесли решающий вклад в разгром милитаристской Японии и окончание войны».

По словам губернатора, сохранение исторической памяти и уважение к подвигу фронтовиков является нравственным долгом нынешнего поколения. В регионе такие памятные даты ежегодно отмечаются возложением цветов, митингами и акциями, которые объединяют ветеранов, молодёжь и жителей округа.


Сегодня в 14:30
