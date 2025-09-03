16+
​В Югре с начала года на пожарах погибли 31 человек − в том числе трое детей

В Югре выросло число погибших на пожарах

​В Югре с начала года на пожарах погибли 31 человек − в том числе трое детей
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

С начала 2025 года в ХМАО произошло 1 250 пожаров. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 379). Однако число погибших выросло: 31 человек против 27 в 2024 году. Среди погибших в этом году − трое детей. Еще 44 человека получили травмы, включая одного ребенка. Такие данные привели в ГУ МЧС по Югре.

Среди основных причин пожаров:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования − 39%,
  • неосторожное обращение с огнем − 29%,
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств − 11%,
  • нарушение правил использования печей − 10%,
  • умышленные поджоги − 4,6%,
  • прочие причины − 5,7%.

В преддверии отопительного сезона спасатели активизируют профилактическую работу. В регионе запланирован комплекс мероприятий:

– встречи с управляющими компаниями по вопросам безопасной эксплуатации отопительных приборов и электросетей;
– совместные собрания с органами местного самоуправления, особенно в сельских поселениях;
– информирование руководителей теплоснабжающих организаций и соцучреждений о профилактических визитах;
– размещение памяток и наглядных материалов в домах, СНТ, местах массового пребывания людей.


Сегодня в 13:34
