Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
У вас есть тревога насчет будущего?
В Югре 2025-й стал годом самой масштабной дорожной кампании. Что это значит для региона

В Югре продолжается самая масштабная кампания по ремонту и строительству дорог

В Югре 2025-й стал годом самой масштабной дорожной кампании. Что это значит для региона
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югра вступила в 2025 год с амбициозными планами по развитию дорожной сети. В округе проходит рекордная по масштабам дорожная кампания, охватывающая как строительство новых объектов, так и капитальный ремонт действующих трасс и мостов. Губернатор региона Руслан Кухарук назвал её беспрецедентной по объёму и значимости, и подчеркнул, что это инвестиции в будущее, в комфорт и безопасность каждого жителя округа.

Масштабы и финансирование

Программа «Современная транспортная система», скорректированная в начале года, предусматривает обновление более 300 километров дорог регионального и местного значения за трёхлетний период. Только в 2025 году реализуется 153 объекта дорожной инфраструктуры, из них 141 будут завершены в рамках однолетних контрактов, ещё 12 рассчитаны на два и более года. Общая протяжённость дорог, которые будут построены, реконструированы или отремонтированы, составит почти 117 километров.

Особое внимание уделяется муниципальным дорогам. В 2025 году на их обновление направлено свыше 10 миллиардов рублей. По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артёма Литвинова, «заблаговременное планирование и корректировка программы позволят обеспечить эффективное выполнение задач и своевременный ввод объектов».

Ключевые проекты

Главным инфраструктурным проектом 2025 года стало строительство второго мостового перехода через Обь в районе Сургута. Этот объект входит в число крупнейших в стране: его протяжённость вместе с сопутствующими сооружениями составляет 43 километра. В проект включены сам мост через Обь длиной 1758 метров, три путепровода и четыре моста. Новый переход позволит разгрузить центр Сургута, вывести тяжёлый транспорт за пределы города и станет важнейшей частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень – Сургут – Салехард» и «Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск».

В числе других значимых объектов – реконструкция автодороги Югорск – Таёжный протяжённостью почти 19 километров. После завершения работ трасса будет соответствовать третьей категории и станет частью Северного широтного коридора.

В 2025 году также завершится капитальный ремонт ряда важных транспортных артерий:

  • мостового перехода через реку Ампута на трассе Радужный – Новоаганск;
  • участка автодороги «Подъезд к Когалыму» длиной 21 километр;
  • мостов через ручей и реку Гун-Еган на трассе Нижневартовск – Радужный;
  • участка дороги Сургут – Нижневартовск протяжённостью почти 15 километров;
  • участка дороги Октябрьское – Андра (8,4 километра);
  • подъезда к деревне Шапша (почти 11 километров).

Будет проведено восстановление конструкций мостового перехода через Иртыш, а также ремонт на трассе Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым. Дополнительно установят недостающее электроосвещение на подъезде к Белоярскому, что значительно повысит безопасность движения.

Комплексный подход и национальные проекты

Югра активно участвует в федеральных программах. Работы, начатые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», продолжились в 2025 году по новому проекту «Инфраструктура для жизни». Помимо замены покрытия, планируется устройство современных пешеходных переходов, обновление дорожных знаков и разметки, а также установка систем освещения.

Социальная значимость

Большинство проектов ориентированы не только на развитие экономики, но и на улучшение качества жизни населения. Как подчеркнул Руслан Кухарук, ключевая задача – завершить дорожные работы в муниципалитетах до начала учебного года, чтобы обеспечить комфорт и безопасность школьников и их родителей.

В 2025 году значительная часть лагерных программ и мероприятий в муниципалитетах носит патриотическую направленность, что подчеркивает комплексный характер работы властей: дорожная кампания рассматривается как часть общего социального развития региона.

Признание на федеральном уровне

Достижения дорожной отрасли Югры уже получили высокую оценку. По результатам рейтинга Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», основанного на данных Росстата и Росавтодора, дороги округа признаны одними из лучших в России. Это подтверждает стратегическую правильность курса на развитие транспортной инфраструктуры, реализуемого региональными властями.

Итоги и перспективы

2025 год станет для Югры переломным: масштаб дорожных работ превысит все предыдущие показатели. Впервые одновременно реализуются десятки крупных проектов, включая строительство мостов, реконструкцию ключевых трасс и капитальный ремонт протяжённых участков.

Как отметил губернатор Руслан Кухарук: «Мы продолжаем писать историю транспортного развития округа. Эти дороги – не только километры асфальта, но и символ движения вперёд, уверенности в будущем и заботы о каждом жителе Югры».


Сегодня в 12:27
