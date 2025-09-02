16+
На «нефтяной» Аллее звезд Югры появились две новые фамилии

В Югре отметили заслуги двух выдающихся нефтяников

На «нефтяной» Аллее звезд Югры появились две новые фамилии
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске в первые дни сентября по традиции состоялась торжественная церемония открытия новых мемориальных плит на фасаде Музея геологии, нефти и газа. На «Аллее звёзд Югры» появились имена выдающихся нефтяников – Владимира Абазарова и Виктора Отта.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул значимость этого события для региона: «Мы продолжаем писать историю нефтедобычи. Наследие таких великих людей, как Владимир Алексеевич Абазаров и Виктор Иоганесович Отт, будет жить в сердцах всех, кто неустанно работает на благо нашей родной земли. Пусть их труд и преданность служат маяком для всех, кто выбирает путь нефтяника».

Владимир Алексеевич Абазаров стал одной из ключевых фигур в становлении нефтедобывающей отрасли в Мегионе. В 1962 году он возглавил Мегионскую нефтеразведочную экспедицию. Под его руководством были открыты крупнейшие месторождения региона – Ватинское, Северо-Покурское, Аганское, Нижневартовское, Самотлорское и Варьеганское. Эти открытия заложили основу стремительного развития Югры и вывели её в число ведущих нефтедобывающих территорий страны.

Путь Виктора Иоганесовича Отта был неразрывно связан с Самотлорским нефтегазовым месторождением, где он начал трудовую деятельность в 1975 году. Под его руководством коллектив достиг высоких производственных результатов: выполнен план по суточной добыче нефти и успешно реализован проект уникального газлифтного комплекса на Самотлоре. Особо значимым стал 1987 год, когда благодаря его работе было добыто более 2,5 миллиона тонн сверхплановой нефти.

Имя каждого из этих специалистов навсегда вписано в историю Югры и российской нефтедобычи. Мемориальные плиты на фасаде музея стали символом признательности и уважения к людям, которые внесли огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли.


Сегодня в 18:43, просмотров: 112, комментариев: 0
