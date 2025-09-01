Югра готовится к главному профессиональному празднику

7 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник геологов и буровиков, проектировщиков и строителей, транспортников, технологов и всех, кто связал свою жизнь с нефтегазовой отраслью. В Югре в честь этой даты пройдут масштабные торжества, которые в этом году приурочены сразу к нескольким значимым событиям: добыче 13-миллиардной тонны нефти в регионе, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия Самотлорского месторождения.

Мероприятия стартуют премьерным показом документального фильма «Счастливые 13», посвящённого преодолению исторической вехи – 13-миллиардной тонне углеводородов, добытых в Югре. Съёмки ленты проходили под руководством российского журналиста и телеведущего Сергея Брилёва.

После показа в Ханты-Мансийске на площади Музея геологии, нефти и газа состоится церемония открытия мемориальных плит «Звёзды Югры». Новые имена будут увековечены в честь выдающихся работников отрасли – Владимира Абазарова и Виктора Отта.

Цикл праздничных мероприятий продолжится чествованием победителей ежегодного конкурса «Чёрное золото Югры». Лучшие специалисты нефтегазовой отрасли получат награды в персональных номинациях. В рамках деловой программы пройдёт отраслевое совещание «Перспективы развития нефтяной и газовой отраслей Российской Федерации до 2050 года».

Завершением праздничной программы станет подведение итогов конкурса на звание нефтяной компании года Югры. В числе номинаций – «За социально-экономическое партнёрство», «Самое динамично развивающееся предприятие», «Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания», «За сотрудничество с коренным населением», «За эффективность работы с недрами», «Лучший работодатель». Также будут вручены государственные и ведомственные награды.