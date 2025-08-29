В Югре появилась новая плавучая поликлиника

В Ханты-Мансийск прибыл теплоход медицинского назначения «Святитель Лука», доставленный по Северному морскому пути. Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, в ближайшее время судно отправится в первый испытательный рейс в Сургут, чтобы проверить его возможности в акватории рек, где ему предстоит работать.

Глава региона подчеркнул, что прибытие теплохода станет важным шагом в развитии системы мобильной медицины для жителей отдалённых территорий округа. До конца сентября на борту установят необходимое оборудование и проведут пусконаладочные работы.

На судне будут развернуты диагностические кабинеты, включая рентген и УЗИ, лаборатория, а также помещения для приёма пациентов. После завершения испытаний работу комплекса проинспектирует экспертная комиссия.

Ожидается, что «Святитель Лука» приступит к оказанию медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов Югры уже в мае следующего года.