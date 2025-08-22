16+
На гастрономическом фестивале в Москве производители Югры продали тонну товаров на 1,3 млн рублей

Югра отлично показала себя на фестивале «Вкусы России» на ВДНХ

На гастрономическом фестивале в Москве производители Югры продали тонну товаров на 1,3 млн рублей
Фото t.me/depprom_ugra86

На гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошёл в Москве с 14 по 19 августа, продукция Югры вызвала большой интерес у гостей столицы. По итогам шести фестивальных дней продажи регионального стенда превысили 1,3 млн рублей, а общий объём реализованной продукции составил более тонны.

В этом году автономный округ представили девять производителей, в числе которых ООО «Ягоды Югры», ООО «НРКК «Санта-Мария», СПК «Ханты-Мансийский», ИП Артеменко А.С., ИП Клищенко О.А., ИП Сенькина С.В., ИП Давыдков Ю.В., ООО «Регион-К» и ООО «Чайный дом «Чистота». Всего было представлено 130 наименований продукции.

Гости фестиваля смогли попробовать и приобрести мармелад из северных ягод, варенье с шишками и дикоросами, закуски и пасты из грибов, ягель, рыбные снеки и консервы из щуки, муксуна, сырка, сосьвинской сельди, а также паштеты и консервы из лосятины.

Региональный стенд Югры на ВДНХ представляла предпринимательница из Покачей Ольга Клищенко. Организаторы отметили, что интерес к северным деликатесам с каждым годом растёт, а продукция производителей округа уверенно занимает своё место на всероссийском рынке.


Сегодня в 17:39
