В Югре состоится конференция «Музыкальная педагогика»

С 25 по 27 августа в Ханты-Мансийске пройдёт конференция «Музыкальная педагогика». Мероприятие примет более ста преподавателей из Югры, Ямала, а также Тюменской, Томской, Омской, Оренбургской областей и Москвы. Основные площадки – КТЦ «Югра-Классик» и «Центр искусств для одарённых детей Севера».

Конференция проводится в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Организаторами выступают ПАО «Газпром нефть» и Международный благотворительный фонд Юрия Розума при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города».

Участников ждёт насыщенная образовательная программа: более 80 лекций и мастер-классов по вокалу, фортепиано, ударным инструментам, трубе, флейте, скрипке, домре, баяну и гитаре проведут эксперты ведущих творческих вузов страны. По итогам конференции педагоги получат сертификаты о повышении квалификации от Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Деловая часть конференции будет посвящена вопросам музыкального образования, креативных индустрий, самореализации молодых музыкантов и их поддержке со стороны региона и бизнеса. Для жителей округа подготовлен культурный блок – лекции и кинопоказы.

Завершится конференция гала-концертом звёзд российского академического искусства, который состоится 27 августа. В нём примут участие профессора ведущих творческих вузов, лауреаты международных конкурсов и солисты крупнейших концертных залов мира. Концерт откроет народный артист России, пианист Юрий Розум. В программе вечера прозвучат как классические произведения, так и современные композиции.