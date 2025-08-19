Югра вошла в топ-25 регионов программы «Открой твою Россию»

Югра вошла в число 25 регионов России, которые продолжат участие в программе развития въездного туризма «Открой твою Россию». Экспертный совет Агентства стратегических инициатив отобрал автономный округ из 65 субъектов страны, представивших свои диагностические карты с оценкой готовности к приёму иностранных туристов, сообщает департамент промышленности Югры.

Следующий этап программы будет образовательным: регионы получат поддержку менторов, доступ к лучшим практикам и адресный подход к формированию новых туристических предложений. По итогам этого этапа для каждого субъекта будет разработан продукт, ориентированный на зарубежные рынки.

Финал состоится в ноябре в Москве, где определят 10 регионов-победителей. Они получат комплексную поддержку, включающую продвижение под брендом Discover Russia, участие в международных туристических выставках, представление на целевых зарубежных рынках, а также участие в проектах «Знаток России» и «Невероятные приключения иностранцев в России».

Таким образом, Югра поборется за право войти в десятку финалистов и усилить свои позиции на международном туристическом рынке.