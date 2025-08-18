В Югре с 1 сентября упростится процедура подтверждения основного вида деятельности для работодателей

С 1 сентября 2025 года работодатели Югры больше не будут подавать документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в Социальный фонд России. Об этом сообщили в региональном Отделении СФР.

«Теперь сведения об основной деятельности будут поступать в региональное Отделение из Единых государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), где их разместит Федеральная налоговая служба. Таким образом, в апреле 2025 года работодателям надо было подтвердить деятельность в последний раз», − говорится в сообщении.

Ранее организации должны были каждый год до 15 апреля направлять сведения о своем ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы фонд мог рассчитать индивидуальный тариф страховых взносов на случай травматизма. Эти данные учитывались при определении класса профессионального риска.

С 2026 года Социальный фонд будет использовать информацию Росстата, основанные на статистической отчетности организаций. Если таких сведений не окажется, страхователю автоматически присвоят самый высокий класс профессионального риска из тех, что указаны по его кодам ОКВЭД.

Если основной вид деятельности изменится, региональное отделение СФР уведомит страхователя об установленном тарифе до 1 мая.

В Отделении напомнили, что со своими вопросами работодатели могут всегда обратиться к специалистам регионального контакт-центра для страхователей по телефону 8 (34672) 3-83-16 – с понедельника по пятницу − с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.