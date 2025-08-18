В Югре с 1 сентября упростится процедура подтверждения основного вида деятельности для работодателей

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1Bl0vg0coEsCMzf76j6lLESyKlSAofcPA+h+Ldxcm9zSLkjBOzThozyq7At8t3qfVUKfXFaNWEGeE1LBe85qybyNaf3xZgs4GB8XrtR2gZO38PZK0urBvvon8+FA2D3u"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1Bl0vg0coEsCMzf76j6lLESyKlSAofcPA+h+Ldxcm9zSLkjBOzThozyq7At8t3qfVUKfXFaNWEGeE1LBe85qybyNaf3xZgs4GB8XrtR2gZO38PZK0urBvvon8+FA2D3u"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UHH7P4eZc0xEj4/9tY57XktAEqIvsOfv7ZyNrYTMTOJFfKgLkT2hbyDt7Gf9GlSY2RNuyWQrpSE5bpe8wrTIcSzWxpga9X2VNHrojkvbf7H+WCJSL3mNCpZiss+Yjc+R"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UHH7P4eZc0xEj4/9tY57XktAEqIvsOfv7ZyNrYTMTOJFfKgLkT2hbyDt7Gf9GlSY2RNuyWQrpSE5bpe8wrTIcSzWxpga9X2VNHrojkvbf7H+WCJSL3mNCpZiss+Yjc+R"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1Bl0vg0coEsCMzf76j6lLESyKlSAofcPA+h+Ldxcm9zSLkjBOzThozyq7At8t3qfVUKfXFaNWEGeE1LBe85qybyNaf3xZgs4GB8XrtR2gZO38PZK0urBvvon8+FA2D3u"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1Bl0vg0coEsCMzf76j6lLESyKlSAofcPA+h+Ldxcm9zSLkjBOzThozyq7At8t3qfVUKfXFaNWEGeE1LBe85qybyNaf3xZgs4GB8XrtR2gZO38PZK0urBvvon8+FA2D3u"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=UHH7P4eZc0xEj4/9tY57XktAEqIvsOfv7ZyNrYTMTOJFfKgLkT2hbyDt7Gf9GlSY2RNuyWQrpSE5bpe8wrTIcSzWxpga9X2VNHrojkvbf7H+WCJSL3mNCpZiss+Yjc+R"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=UHH7P4eZc0xEj4/9tY57XktAEqIvsOfv7ZyNrYTMTOJFfKgLkT2hbyDt7Gf9GlSY2RNuyWQrpSE5bpe8wrTIcSzWxpga9X2VNHrojkvbf7H+WCJSL3mNCpZiss+Yjc+R"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0224   EUR  93,7094  

Новости

  • В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    В Югре сохраняется острый дефицит кадров в сфере розничной торговли

    Сегодня в 15:19
    27 0
  • В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской

    В Югре более половины работников получают зарплату, которая выше среднероссийской

    Сегодня в 14:51
    90 0
  • ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм

    ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм

    Сегодня в 14:38
    95 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754951503"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629991"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "160"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "68"
      ["name"]=>
      string(19) "Скандиа (15)"
      ["link"]=>
      string(44) "https://scandia.life/projects/kvartal-u-lesa"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec6fe122de8cc9b67e4928adb3fca7ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdmexw8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-12 03:31:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:51"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "160"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754951503"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629991"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "160"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "68"
      ["name"]=>
      string(19) "Скандиа (15)"
      ["link"]=>
      string(44) "https://scandia.life/projects/kvartal-u-lesa"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec6fe122de8cc9b67e4928adb3fca7ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdmexw8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-12 03:31:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:51"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "160"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754951503"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629991"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=z51eoNACG7bUjYv+T+FDStd+/aCaTEl2rGpoqSSFGWiLOzk1zvLWi9mALhH8xbvq5Z0a6l86irp5ZpbU4S5bIP/FX2e2GJXDrmFvMZiFApw2xfZfwiacGGuD0w5U+XzFM+buZ5F8Tb2CHkNEI0veXw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "160"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "68"
      ["name"]=>
      string(19) "Скандиа (15)"
      ["link"]=>
      string(44) "https://scandia.life/projects/kvartal-u-lesa"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec6fe122de8cc9b67e4928adb3fca7ed.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdmexw8"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-12 03:31:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:51"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "160"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Население Сургута достигло 438 тысяч человек

    Население Сургута достигло 438 тысяч человек

    Сегодня в 13:51
    161 0
  • ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    Сегодня в 13:40
    165 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    Сегодня в 13:07
    164 0
  • ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    Сегодня в 12:03
    228 0
  • Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Сегодня в 10:50
    311 0
  • ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    Сегодня в 10:38
    236 0
  • ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    Сегодня в 10:18
    260 0
  • Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    17 августа в 17:00
    776 0
  • Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    17 августа в 15:30
    572 1
  • Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    17 августа в 14:10
    704 0
Больше новостей
Больше опросов

​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм

В Югре с 1 сентября упростится процедура подтверждения основного вида деятельности для работодателей

​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм
Фото: ru.freepik.com

С 1 сентября 2025 года работодатели Югры больше не будут подавать документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в Социальный фонд России. Об этом сообщили в региональном Отделении СФР.

«Теперь сведения об основной деятельности будут поступать в региональное Отделение из Единых государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), где их разместит Федеральная налоговая служба. Таким образом, в апреле 2025 года работодателям надо было подтвердить деятельность в последний раз», − говорится в сообщении.

Ранее организации должны были каждый год до 15 апреля направлять сведения о своем ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы фонд мог рассчитать индивидуальный тариф страховых взносов на случай травматизма. Эти данные учитывались при определении класса профессионального риска.

С 2026 года Социальный фонд будет использовать информацию Росстата, основанные на статистической отчетности организаций. Если таких сведений не окажется, страхователю автоматически присвоят самый высокий класс профессионального риска из тех, что указаны по его кодам ОКВЭД.

Если основной вид деятельности изменится, региональное отделение СФР уведомит страхователя об установленном тарифе до 1 мая.

В Отделении напомнили, что со своими вопросами работодатели могут всегда обратиться к специалистам регионального контакт-центра для страхователей по телефону 8 (34672) 3-83-16 – с понедельника по пятницу − с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:38, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 776
  2. Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог 572
  3. Самолет из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт 311
  4. ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода 260
  5. ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности 236
  6. ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова 228
  7. ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников 165
  8. ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу 164
  9. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 161
  10. ​Изменения для работодателей: в Югре введут новые правила назначения размера тарифа на травматизм 96
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 1910
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 1863
  3. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1819
  4. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1554
  5. ​Елизавета Слепцова: «Актеру приходится себя продавать» 1460
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1456
  7. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1444
  8. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1236
  9. ​В аэропорту Сургута усилили досмотр пассажиров и багажа 1232
  10. ​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк 1198
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28497
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6323
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5844
  4. ​А Сайма ждет… 4513
  5. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4330
  6. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4224
  7. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4073
  8. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3772
  9. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3620
  10. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3510

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика