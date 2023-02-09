В Югре ввели экономические преференции для привлечения специалистов

С 1 января 2023 года в Югре действует новая система по привлечению востребованных специалистов в государственные и муниципальные органы власти и их структурные подразделения. Согласно этим новациям, которые инициировала Наталья Комарова, представители особо важных и нужных для автономного округа профессий, приехав в регион, сразу получат северные надбавки в полном объеме и вне зависимости от трудового стажа. Обычно этот капитал нужно нарабатывать в течение нескольких лет.

Первоначальный список был составлен департаментом труда и занятости населения и утвержден правительством Югры. Он касается ряда направлений и профессий, представители которых могут получить работу в государственных учреждениях. В здравоохранении это врачи, завотделениями, медсестры и фельдшеры. В образовании – учителя, воспитатели, педагоги-психологи и научные работники. В культуре и искусстве – артисты, художники, работники музеев и библиотек. В физкультуре и спорте – тренеры, в том числе, по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту. В информационных технологиях – инженеры, программисты, спецы по инфосистемам и защите информации.

Этот список может варьироваться и корректироваться в зависимости от потребности государственных структур. Аналогичные списки могут составлять муниципалитеты, учитывая там свои потребности.