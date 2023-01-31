Годовщину завершения Сталинградской битвы отметят в Югре

Россия в целом и Югра в частности готовятся почтить память большого события – завершения Сталинградской битвы, которая длилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года и ознаменовала перелом в Великой Отечественной войне. Эта дата стала днем воинской славы и отмечается ежегодно с 1995 года.

В Югре по случаю 80-летия со дня победы в крайне важном и значимом сражении запланировано более 400 мероприятий. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, это будут уроки памяти, классные часы и лекции с участием научно-педагогического сообщества, выставки и экскурсии, военно-исторические акции и викторины, концерты, а также торжественные возложения цветов к монументам Великой Отечественной войны.

В эти дни в Волгограде соберутся потомки людей, которые сражались под Сталинградом – победители акции «Внуки Победы. Сталинград». Там же пройдет проект «Мост Памяти». В них примут участие две юных югорчанки – Наталья Приходько из Пойковского и Айна Муслимова из Федоровского.

Напомним, что ранее Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Белоярский район провела открытый урок истории в школе №4 на тему блокады Ленинграда, годовщину снятия которой Россия отметила 27 января.