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​Житель Нефтеюганска набрал кредитов и почти миллион перевел мошенникам

Мошенники убедили югорчанина оформить кредиты и перевести им почти миллион рублей

​Житель Нефтеюганска набрал кредитов и почти миллион перевел мошенникам
Фото: pixabay

В полицию Нефтеюганска обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников. Материальный ущерб от преступных посягательств составил 900 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганскому району.

В ходе проверки выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный, который представился следователем столичной полиции. Он сообщил, что злоумышленники, используя данные югорчанина, попытались оформить на него крупный кредит, но благодаря внимательности банковского работника противоправная операция была прекращена.

«После этого мужчине позвонила девушка и представилась работником Центрального банка. Она пояснила, что необходимо оформить максимально возможное количество кредитных обязательств, а деньги отправить на специальный счет. После завершения всех судебных разбирательств потерпевшему аннулируют все кредиты», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Поверив аферистам, югорчанин оформил кредиты на 1,3 млн рулей и начал небольшими транзакциями переводить деньги. Завершить операцию мужчине не удалось из-за разрядившегося телефона. Оценив ситуацию в спокойной обстановке, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 73, комментариев: 0
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