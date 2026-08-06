В Югре стартовал прием заявлений через сервис «Мобильный избиратель»

В Югре начался прием заявлений через сервис «Мобильный избиратель». Об этом сообщили в администрации Сургута. С 3 августа жители региона могут подать заявление, чтобы проголосовать на любом удобном избирательном участке, если в день выборов будут находиться не по месту регистрации.

На выборах депутатов Государственной думы воспользоваться сервисом можно на территории всей России. Для участия в выборах депутатов Думы Югры и Тюменской областной думы проголосовать можно только в пределах соответствующих регионов.

Перед подачей заявления избирателям необходимо выбрать удобный участок через цифровой сервис Центральной избирательной комиссии России. Затем до 14 сентября заявление можно оформить через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или территориальной избирательной комиссии. После подачи документа его статус можно проверить через специальный сервис ЦИК.

Напомним, что «Мобильный избиратель» не распространяется на муниципальные выборы, поэтому проголосовать в другом городе или регионе, например, за депутатов думы Сургута, не получится.