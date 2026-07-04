В Сургуте начали обрезку деревьев и стрижку кустарников на улицах города

В Сургуте начали формировать кроны деревьев, обрезать сухие ветки и стричь кустарники на улицах города. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов. Работы стартовали на улице Энергетиков. Затем городские службы планируют выйти на проспект Ленина, улицы Дзержинского, Республики и другие участки, где деревьям требуется уход.

По словам главы города, формирование крон помогает регулировать рост деревьев и улучшать их состояние. Кроме того, такая обрезка делает общественные пространства и магистрали более ухоженными.

Максим Слепов отметил, что обратил внимание на нижние ветви деревьев во время объезда города и дал поручения коллегам. Удаление сухих, больных и опасных веток также должно повысить безопасность сургутян и городской инфраструктуры: «Обрезка оптимизирует доступ света и воздуха, предотвращает развитие болезней и вредителей. За счет удаления сухих, больных или угрожающих падением ветвей обеспечивается безопасность сургутян и городской инфраструктуры. Будем дальше работать в этом направлении».