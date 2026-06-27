СГЭС установят более тысячи новых опор ЛЭП в СНТ Сургута

В нескольких СНТ Сургута идет масштабная реконструкция сетей. Так, в СНТ «Победит-1», «Победит-2», «Кедровый бор», «Ветеран-2» и «Крылья Сургута» энергетики устанавливают новые опоры. Всего в этом году планируется смонтировать более тысячи современных железобетонных стоек, сообщили в пресс-службе СГЭС.

Параллельно в СНТ «Лайнер» и «Старожил-1» специалисты расчищают трассы под строительство новых линий электропередачи. В ближайшее время работы начнутся и в кооперативе «Прибрежный».

«Новая инфраструктура включит магистральные линии напряжением 6/10 кВ и распределительные сети 0,4 кВ. Модернизация низковольтных линий обеспечит стабильное напряжение без перепадов, что особенно важно в пик сезонных нагрузок, а также на протяженных улицах СНТ», – указали в СГЭС.

Кроме того, для увеличения пропускной способности сети энергетики уже установили дополнительные центры питания в нескольких дачных кооперативах.