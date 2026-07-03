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​В Сквере Журналиста в Сургуте почти год проседает плитка

Власти Сургута выясняют, почему провалилась плитка в Сквере Журналиста

​В Сквере Журналиста в Сургуте почти год проседает плитка
Фото: siapress.ru

Жители Сургута вновь обратили внимание на проседание плитки в Сквере Журналиста. Еще осенью 2025 года горожане сообщали, что на территории общественного пространства начала проседать тротуарная плитка. Тогда поврежденный участок временно огородили металлическими барьерами.

Сейчас, по словам местных жителей, проблема стала заметнее.

«Плитка начала проседать еще в конце лета прошлого года. Сначала это были небольшие неровности, а сейчас уже появились настоящие ямы», – рассказал читатель СИА-ПРЕСС Евгений Д.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута, чтобы выяснить причины повреждения покрытия и сроки ремонта.

«Предполагается, что проседание тротуарной плитки образовалось вследствие разгерметизации трубы водоснабжения, которая проложена под тротуарным покрытием сквера. В целях уточнения причины организовано обследование совместно с эксплуатирующей организацией», – сообщили в администрации.

В мэрии уточнили, что поврежденные участки восстановят после устранения причины провала. Сроки ремонта определят по итогам обследования.

Также в администрации добавили, что благоустройство Сквера Журналиста выполнили в 2023 году. По муниципальному контракту действует гарантийный срок – пять лет.

Если специалисты установят, что повреждения относятся к гарантийному случаю, подрядчику направят требование устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, Сквер Журналиста получил свое официальное название в 2025 году. Первое время после благоустройства жители отмечали, что новая общественная территория выглядит пустующей. Горожане предлагали активнее использовать пространство для мероприятий – например, проводить здесь кинопоказы, концерты и встречи.

Позже сквер действительно начал становиться площадкой для городских событий. В августе 2025 года здесь прошел концерт-фест #УЛИЦА ко Дню Государственного флага России, а также творческий квартирник с участием студентов стройотрядов, которые приехали в Сургут на строительство второго моста через Обь.

В сентябре прошлого года в Сквере Журналиста выступила кавер-группа «ЛИМОНАД» – послушать живую музыку пришли более 50 горожан.

Уже в июне 2026 года площадка приняла фестиваль пленэрной живописи «Образ города». В нем приняли участие профессиональные художники и любители, а для детей организовали творческие мастер-классы.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 63, комментариев: 0
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