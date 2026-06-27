На 74-м году жизни умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

В возрасте 73 лет умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов. О его смерти сообщили в пресс-службе «Единой лиги ВТБ», почетным президентом которой он был с 2014 года.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры», – говорится в сообщении.

Сергей Иванов начал карьеру в органах госбезопасности в 1976 году, работая в Ленинградском управлении КГБ. Позже занимал руководящие должности в Службе внешней разведки, передают РИА Новости.

В 2001 году он стал первым в современной истории России главой Минобороны не из армейских кругов, а в 2005-м был назначен заместителем председателя правительства, сохранив пост главы Минобороны.

С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента России, после чего был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале 2026 года он покинул эту должность по собственному желанию.

Сергей Иванов неоднократно посещал Югру. В марте 2006 года, занимая пост министра обороны России, он побывал в Сургуте с рабочим визитом. Тогда вместе с губернатором ХМАО Александром Филипенко и генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым он посетил Западно-Сургутское месторождение, после чего вручил государственные награды сотрудникам милиции, служившим в Афганистане, а также посетил школу олимпийского резерва «Аверс», напомнили в URA.ru.