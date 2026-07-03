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Суд отпустил на свободу россиянку, сделавшую кальян на куличе

Ксению Белоусову освободили после приговора за кальян на пасхальном куличе

Суд отпустил на свободу россиянку, сделавшую кальян на куличе
Фото Magnific

Москвичку Ксению Белоусову освободили из-под стражи в зале суда после пересмотра приговора по делу о видео с кальяном на пасхальном куличе. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Защита девушки подала кассационную жалобу, которую удовлетворил Мосгорсуд. Наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания заменили на 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд исключил из приговора указание об отмене условного срока.

27 мая Белоусову отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Реальный срок был связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью девушки по делу о наркотиках. Под стражу ее взяли сразу после оглашения приговора. В последнем слове Белоусова заявила, что считает себя верующей, а также показала грамоты и свидетельство о крещении.

После приговора за девушку заступился священник Александр Микушин. Он призвал заменить реальный срок на «созидательный труд». Представитель РПЦ назвал наказание несоразмерно жестоким и отметил, что россиянка заслуживает общественного и церковного порицания за свой «глупый и кощунственный» поступок.

При этом священник заявил, что церковь не должна калечить жизни молодых людей, и пожелал государству проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости». По его словам, «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру».


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Сегодня в 15:28, просмотров: 91, комментариев: 0
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