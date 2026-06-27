В России хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет

В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает РБК.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – сообщил Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам главы СК, современные подростки взрослеют быстрее, чем раньше, и уже в 12-13 лет совершают тяжкие преступления, однако действующее законодательство не позволяет привлекать их к уголовной ответственности. В качестве примера он привел Великобританию, где минимальный возраст уголовной ответственности составляет десять лет.

Александр Бастрыкин также обратил внимание на проблему вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. По его словам, вербовщики намеренно создают у подростков иллюзию безнаказанности и убеждают их, что поджоги военкоматов, диверсии на железной дороге и другие преступления являются «актом справедливости» или частью «игры».

Глава Следственного комитета отметил, что в 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, выросло на 21% – до 12 687. Всего правоохранительные органы расследовали 29 065 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, однако по отдельным тяжким статьям – с 14 лет. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который снизил возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.

Между тем проблема подростковой преступности остается актуальной и для Сургута. По данным городского УМВД, по итогам 2025 года на профилактическом учете состоял 191 несовершеннолетний. При этом за год преступность среди подростков в городе выросла более чем на 60%.