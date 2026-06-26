«Единая Россия» Югры доставила военнослужащим технику и оборудование в зону СВО

Югорское региональное отделение «Единой России» доставило в зону СВО технику и оборудование для военнослужащих. Груз собрали по адресным заявкам бойцов: в него вошли средства передвижения, генераторы, приборы ночного видения и мотоциклы.

Военнослужащим передали 25 квадроциклов с прицепами. Техника распределена по подразделениям, которые работают на разных участках линии боестолкновения.

Отдельно бойцам передали прицелы, тепловизоры и приборы ночного видения. По словам военнослужащего с позывным «Ростов», такое оборудование помогает в ночном бою и разведке, а также в сложных погодных условиях.

С начала специальной военной операции региональное отделение партии передало боевым частям более 200 единиц техники, включая квадроциклы и мотоциклы, а также десятки видов оборудования.

«За ваше долготерпение. За то, что вы делаете для всех нас, которые находятся в тылу, мы вам очень благодарны. От имени губернатора Руслана Николаевича Кухарука, фракции «Единая Россия» вручаем сегодня технику. Хочу, чтобы она была использована по назначению и спасла наши жизни. Спасибо вам, ребята, за работу», — сказал депутат Думы Югры Анатолий Дубовик.

Всего с 2022 года югорские партийцы отправили в новые регионы и военнослужащим более 2600 тонн гуманитарного груза. Помощь планируют продолжать.