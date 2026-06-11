Сургут получил собственный фирменный стиль и маскота

У Сургута появился собственный фирменный стиль. Новый визуальный образ уже используется в городском пространстве, сообщили в администрации города. Разработчики постарались передать контрастный характер Сургута: суровый северный климат, внутреннее тепло города, историю коренных народов, торговых путей и современной индустрии.

Логотип выполнен как динамичный поток. В нем заложены образы движения нефти, течения воды и энергии северного города. В структуре знака также зашифрованы буквы названия Сургута.

Словесную часть логотипа выполнили современным гротеском. Для использования в разных форматах предусмотрели несколько вариантов фирменного знака.

Цветовую палитру собрали на основе природного, культурного и эмоционального восприятия города. Основными цветами стали зеленый и бордовый, дополнительными — синий, молочный и графитовый.

Отдельной частью фирменного стиля стал маскот — черно-бурый лис с белым кончиком хвоста. Его представили как хранителя территории и ее ценностей. Паттерны фирменного стиля объединяют ключевые образы Сургута: природу, городскую среду и историю. Вместе они формируют узнаваемый визуальный код территории.