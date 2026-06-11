Аналитики выяснили, кто в Югре чаще всего интересуется своим здоровьем

Жители ХМАО стали внимательнее отслеживать состояние своего здоровья. Как выяснили аналитики МегаФона и проекта Индекс.ИНВИТРО в совместном исследовании, наибольшее количество обследований приходится на пользователей старше 57 лет, а больше всего изучают медицинские сайты люди 35-44 лет.

По данным аналитического проекта Индекс.ИНВИТРО, максимальное число обследований заказывают клиенты старше 57 лет. На это поколение приходится чуть более 21% от всех визитов в лаборатории. Вторую строчку в рейтинге заняли люди от 37 до 46 лет с показателем 18,2%. Замыкают тройку лидеров клиенты в возрасте от 26 до 36 лет с долей 18%. При этом женщины составляют порядка 65% от общего числа клиентов.

В интернете ситуация выглядит несколько иначе. Изучать медицинские сайты предпочитают югорчане от 35 до 44 лет, которые составляют 33% всей онлайн-аудитории специализированных площадок. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных − их доля едва достигает 2%. Женщины также проявляют большую активность: они интересуются диагностикой на 54% чаще мужчин.

Югорчане чаще всего проверяют здоровье в межсезонье. Первый всплеск интереса к медицинским услугам аналитики фиксируют весной, когда нужно компенсировать зимний авитаминоз. Вторая волна приходится на осень из-за сезонного роста заболеваемости. Большинство жителей округа планируют обследования на будни, поэтому половина всего интернет-трафика приходится на период с понедельника по среду.

На сайты медицинских компаний активно заходят и иностранные гости. В этом году чаще всего информацию искали пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда. На них пришлось 60% от всего зарубежного трафика на профильных сайтах. Примечательно, что в 2025 году топ-5 выглядел иначе: первую строчку занимала Турция, а за ней следовали Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Таиланд.