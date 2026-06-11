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​Семейная ипотека перезапускается? Эксперты рассказали, что может измениться с 1 июля для сургутян

Семейная ипотека в России может стать еще более адресной

​Семейная ипотека перезапускается? Эксперты рассказали, что может измениться с 1 июля для сургутян
Фото: magnific

В России планируется масштабная реформа семейной ипотеки, которая сделает льготную программу более адресной. О возможных изменениях сообщил СИА-ПРЕСС директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«В условиях повышенных требований к заемщикам, значительную роль играет ожидаемое изменение условий семейных ипотечных программ. С 1 июля 2026 года в России планируется масштабная реформа Семейной ипотеки, которая сделает льготную программу более адресной. Напомним, что с 1 февраля 2026 года уже действует правило «одна семья − одна льготная ипотека», а при покупке жилья оба супруга автоматически становятся созаемщиками», − пояснил Сыпко.

По его словам, новые условия семейной ипотеки предполагают введение новых требований к профилю заемщиков.

«В частности, предполагается, что программы будут активнее ориентированы на семьи с определенными приоритетами − например, с двумя и более детьми. Это создает дополнительные условия для получения льготных программ, но при этом ограничивает круг претендентов, особенно тех, кто рассчитывает на стандартные меры поддержки», − добавил директор филиала.

По мнению эксперта, эти изменения могут оказать двойственный эффект: с одной стороны − стимулировать рождаемость и поддержку молодых семей, с другой − более строгое регулирование и повышенные требования снизят количество потенциальных заемщиков, особенно среди молодых или семей с низким доходом.

«На рынке это может привести к стабилизации или незначительному снижению цен на жилье, поскольку уменьшение платежеспособных клиентов сократит спрос на некоторые сегменты рынка», − рассказал Константин Сыпко.

Руководитель департамента новостроек Лилия Петухова отметила, что рынок недвижимости Югры сохраняет потенциал для роста. При дальнейшем снижении ключевой ставки ожидается постепенное удешевление ипотечных программ и увеличение спроса на жилье, особенно на вторичном рынке.

«Наибольший интерес покупателей сегодня вызывают квартиры с качественным ремонтом и удобным расположением. Лидирующие позиции среди ипотечных продуктов продолжает занимать семейная ипотека с государственной поддержкой», − дополнила руководитель департамента.

Покупателям посоветовали заранее получать ипотечное одобрение, использовать доступные меры господдержки и внимательно оценивать свои финансовые возможности. Текущий период остается благоприятным для выбора объектов и проведения переговоров с продавцами до активного роста спроса.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 184, комментариев: 0
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