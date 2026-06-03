Спасатели и администрация Сургута установили контроль за водными объектами города на летний период

С наступлением тепла жители Сургута все чаще стали отдыхать возле воды. Сейчас, стоя прямо на краю берега в парке «За Саймой», дети вытаскивают с помощью удочки только что пойманную рыбу. Но никто не купается ‒ и это правильно, ведь прямо сейчас начинается рейд по безопасному пребыванию людей на водных объектах, на котором побывал корреспондент СИА-ПРЕСС.

Участники «водного патруля» прошлись по смотровой площадке парка, но в воде никого не заметили. Это и неудивительно, погода в этот день не располагала к купанию. Поэтому горожанам раздали памятные листовки с правилами безопасности пребывания у воды.

«Людям рекомендовано не лезть в воду, и, соответственно, соблюдать меры безопасности на водных объектах: от поведения до средств защиты от утопления. Это жилеты, круги. Также, совместно с администрацией, мы разместили по водоисточникам необходимые единицы − от информационных табличек до спасательных кругов. Ими, в случае чего, любой прохожий может воспользоваться и оказать помощь пострадавшему», ‒ рассказал представитель спасательного поста Сергей Лепкалов.

Патруль подходит к людям и предупреждает о запрете купания на территории города. Чтобы вручить памятку, прохожих даже иногда приходится догонять, хотя никто из них не нарушил никакие запреты. Но это профилактика − в листовках указаны правила безопасности у воды и для детей, и для взрослых.

Про юных рыбаков тоже не забыли. Они стоят за серыми ограждениями, которые ранее поставили и закрепили обычным скотчем. Во время рейда их попросили отойти обратно за заборчики.

«Сейчас идет еще у нас противопаводковый период. Мы видим, что достаточно воды много, и она зашла уже на подмостки сооружения. Эти ограждения выставлены с целью обеспечения безопасности отдыхающих граждан», ‒ пояснила представитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Сургута Елена Гусева.

Напомним, что купание в Сургуте официально запрещено, но оборудованы зоны отдыха у воды.

«Это место отдыха у водоема Сайма в районе парка за Саймой. Это водоем между улицами Мелик-Карамова и Югорским трактом. И зона отдыха на реке Черная, это километр по улице Аэрофлотская. Это официальные зоны, они приняты и утверждены распоряжением администрации города», ‒ указала представитель администрации.

Пока добровольцы рейда работают на суше, спасатели патрулируют территорию на моторной лодке.

«По контракту с администрацией города Сургута с нами заключен договор на безопасность на водных объектах. Это река Сайма, объездная, карьер в районе Мелик-Карамова и дачный кооператив Черемушки», ‒ добавил Сергей Лепкалов.

На территории Саймы находятся два спасателя − ежедневно с 11:00 до 21:00. В таком режиме они будут работать от начала июня до конца августа. В основном они занимаются наблюдением и предупреждением жителей об опасности нахождения в воде. У них в арсенале моторная лодка, спасательные жилеты, аптечка, средства связи и другое необходимое обмундирование.

«Обмундирование предоставлено администрацией города от спасательных концов Александрова, кругов спасения и лодки, моторы. Мы укомплектованы полностью», ‒ сообщил представитель спасательного поста.

Если осмотреть берег, то можно увидеть множество предупреждающих табличек о запрете купания. Причиной ограничения является качество воды.

Пока еще в Сургуте не установилась жаркая погода, но, по информации GISMETEO, уже 5 июня столбики термометра поднимутся до +30 градусов, поэтому контроль за водными объектами усилится.

«Спасателей постоянно у нас на обозначенных водоемах работает 10 человек. И еще в патрульных группах ежедневно порядка четырех. Когда мы усиливаем работу, то здесь мы дополнительно привлекаем сотрудников Сургутского отделения Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудников УМВД России по Сургуту. И дополнительно усиливаемся контрольным управлением, отделом по работе комиссии по делам несовершеннолетних и добровольными народными дружинами. Порядка 30 человек может быть выведено на объекты», ‒ объяснила Елена Гусева.

В полномочия патрульных групп входит право выписывать протоколы об административных правонарушениях. Согласно закону Югры за купание в водоемах можно получить предупреждение или штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. А родители, которые не обеспечили безопасность детей на водоемах, могут заплатить от 1 000 до 3 000 рублей.