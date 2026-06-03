Сургут рассчитывает получить экспертизу по школе в 35-м микрорайоне в июне

Власти Сургута рассчитывают в июне получить положительное заключение госэкспертизы по проекту школы в 35-м микрорайоне. После этого у города будет несколько месяцев, чтобы заявиться на финансирование строительства, сообщает sitv.ru.

Проект школы на 1,5 тысячи мест уже готов и проходит экспертную оценку. Срок ее окончания несколько раз переносили, но в администрации рассчитывают получить итоговое решение в этом месяце.

«Отработано очень много замечаний от госэкспертизы с подрядными организациями и с проектировщиками при участии структурных подразделений администрации города. Вышли сейчас на финишную прямую. Все документы загружены повторно с учетом всех предложений и замечаний к данному проекту. Ориентировочно в июне мы получим с вами готовый проект, прошедший госэкспертизу», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Если госэкспертиза одобрит проект, его сразу направят в округ. Тогда строительство школы могут начать финансировать не с 2029 года, как сейчас предусмотрено окружной программой, а на два года раньше.

Кроме школы, застройщик 35-го микрорайона должен подготовить проект детского сада. Сейчас соглашение о проектировании находится в правовом управлении. После доработки документ позволит застройщику разработать проект и передать его городу, а затем объект также пройдет госэкспертизу.

Сейчас у жителей 35-го микрорайона нет ни одного объекта образования в пешей доступности.