«Газпром переработка» обновит Аллею Газовиков на бульваре Свободы в Сургуте

Фото со страницы М.Слепова в VK

В Сургуте обновят Аллею Газовиков на бульваре Свободы. Инициатором благоустройства стала компания «Газпром переработка», сообщил глава города Максим Слепов.

Представители Сургутского ЗСК уже подготовили дизайн-проект. Пространство появилось 10 лет назад, а к юбилею компании его решили комплексно обновить.

Работы пройдут в два этапа. В этом году на аллее появятся спортивная площадка, качели и велопарковка.

В центральной части фонтана установят арт-объект. Также на территории организуют фотозону и информационные зоны.

По словам Максима Слепова, после обновления аллея станет современным и удобным местом для отдыха сургутян. Глава города поблагодарил социально ответственный бизнес за вклад в развитие Сургута.