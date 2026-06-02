Депутат рассказал о будущем парке исторической памяти в Сургуте

В Сургуте продолжается работа над проектом парка исторической памяти, который планируют создать на набережной Олега Марчука в районе Речпорта. Центральным объектом будущего комплекса должен стать мемориал, посвященный сургутянам, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в эфире СИА-ПРЕСС рассказал депутат городской Думы Михаил Бехтин.

«Все-таки мы говорим и будем говорить, что это парк исторической памяти − даже не сквер. Потому что действительно очень серьезная задумка объединить и создать целый мемориальный комплекс, по сути дела, от мемориального комплекса воинам-пограничникам до памятника подвигу рыбаков и включить в эту композицию всю достаточно большую территорию», – пояснил депутат.

Центральным элементом будущего парка должен стать мемориал в память о жителях города, погибших в зоне специальной военной операции. Сейчас продолжается разработка общей концепции и дизайн-проекта территории. Кроме того, продолжается прием предложений от архитекторов и художников.

По словам Михаила Бехтина, сроки реализации проекта пока не определены, поскольку речь идет о значимом для города объекте, требующем тщательной проработки.

«Это не объект какой-то арт-культуры – это очень серьезный объект. Парк, который для жителей нашего города станет достаточно важным, знаковым», – отметил он.

Депутат также подчеркнул, что власти рассчитывают на участие сургутян в обсуждении проекта.

«Высказывать свою позицию, высказывать свою точку зрения – это очень важно. Мы должны быть вовлечены во все эти процессы, и это важно в том числе в вопросах, касающихся этого исторического парка», – добавил Бехтин.

Напомним, о создании сквера исторической памяти на набережной Олега Марчука стало известно в прошлом году. Тогда заместитель главы Сургута Виталий Малыхин сообщил, что архитекторы приступили к разработке композиции центрального мемориала, а сам проект планируется вынести на общественное обсуждение.

На набережной уже расположены несколько памятных объектов: обелиск сургутским фронтовикам, барельеф труженикам рыбокомбината, памятники рыбакам-труженикам тыла, воинам-пограничникам и жертвам политических репрессий.