Власти Югры рассказали о ремонте и строительстве учреждений культуры в Сургуте

В Сургуте продолжается капитальный ремонт колледжа русской культуры имени Знаменского. Из-за работ ученики и педагоги второй год подряд занимаются в разных учреждениях города, сообщает sitv.ru. Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова отметила, что после обновления колледж станет важным пространством для подготовки будущих музыкантов, художников и дизайнеров.

«Объект важен для нас тем, что в этом пространстве, уже обновленном, будут заниматься несколько поколений будущих музыкантов, художников и дизайнеров, которые всегда находят свое место на рынке труда в Сургут, и они очень востребованы местными работодателями», — пояснила Маргарита Козлова.

Также в департаменте культуры Югры прокомментировали судьбу других учреждений Сургута. Без собственного здания пока остаются коллективы театра актера и кукол «Петрушка» и городского культурного центра, который жители называют ДК «Строитель».

Сейчас окружные и городские власти прорабатывают экономические обоснования, чтобы включить эти объекты в программу строительства. Для театра «Петрушка» рассматривали вариант размещения в формате комплексного развития территории. Для ДК «Строитель» речь идет о новом строительстве.

«Такие задумки, как, например, здание для муниципального театра кукол „Петрушка“, мы просматривали в формате КРТ. Что касается ДК «Строитель» и о его перспективы, здесь мы говорим о новой стройке. Сегодня мы в процессе преобразования проектно-сметной документации, и только потом уже будут обоснования для включения в государственную программу строительства», — рассказала Маргарита Козлова.

Кроме того, департамент культуры готовит еще два проекта для Сургута: строительство детской школы искусств в 25-м микрорайоне и реконструкцию сургутской филармонии.