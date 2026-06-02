В Сургуте затянулся ремонт тротуара возле остановки «Россети»

На затянувшееся благоустройство тротуара на улице Университетской пожаловалась читательница СИА-ПРЕСС. Как рассказала сургутянка Ангелины Д., участок возле остановки «Россети» раскопали несколько месяцев назад, однако в последнее время работы здесь практически не ведутся, а пешеходам приходится искать обходные пути через газон.

«Возле офиса Россетей три месяца назад раскопали тротуар в трех местах, уже месяц как бросили вот в таком виде и рабочих не видно. Люди вытоптали и выкатали всю зеленую зону. Там яблони. Сердце кровью обливается, но иначе никак не проехать. Я каждое утро и вечер там еду – нет рабочих. Как заброшка», – поделилась она с редакцией.

По словам читательницы, особенно неудобно приходится велосипедистам, пользователям самокатов и родителям с колясками. Из-за перекопанного тротуара им приходится съезжать на грунтовую часть благоустроенной территории.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой сообщить, какие работы ведутся на данном участке, кто является подрядчиком и в какие сроки планируется завершить благоустройство. Ответ будет опубликован после его получения.