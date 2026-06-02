В Сургуте построят завод по производству цистерн для сжиженного газа

В Сургуте на территории индустриального парка «Югра» строится новый завод по производству резервуарного оборудования для перевозки сжиженных углеводородных газов. Запустить предприятие планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщил URA.RU генеральный директор индустриального парка Павел Бардык.

Предприятие будет работать по принципу полного производственного цикла — от металлического листа до готовой цистерны. Завод будет выпускать емкостное оборудование для перевозки пропана и других видов сжиженного газа.

«Здесь будет выпускаться резервуарное емкостное оборудование для перевозки сжиженных углеводородных газов. Речь идет о цистернах, которые устанавливаются на автомобильные шасси. Это оборудование для перевозки пропана и других видов сжиженного газа. Номенклатура продукции будет достаточно широкой. Производство предполагает полный цикл. На предприятие будут поступать металлические листы, которые здесь же будут сворачивать, сваривать, испытывать, окрашивать и готовить к выпуску готовой продукции», — рассказал Павел Бардык.

По словам Павла Бардыка, подобные предприятия уже работают в других регионах России, в том числе в центральной части страны. Однако на рынке сохраняется дефицит такой продукции, поэтому спрос остается высоким.